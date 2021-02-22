Госпиталь. Фото: ГСЧС

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Мобильный госпиталь для больных коронавирусом развернула Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Госпиталь создали на территории Богородчанской центральной районной больницы.

Госпиталь предусматривает 120 коек для больных инфекцией и снабжен специальным оборудованием для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.





Сообщается, что работы по развертыванию госпиталя, настройка оборудования и систем жизнеобеспечения продолжаются.





Госпиталь состоит из 30 палаток, из которых 24 — это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек. В госпитале функционируют:

приемное отделение;

блок интенсивной терапии

палаты для пациентов.

Каждое кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.









Отметим, что в Ивано-Франковске сохраняется сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что основной причиной заболеваемости является туристический потенциал.

Я считаю, что одна из основных причин — туристический потенциал нашей области. Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин — праздники, но я думаю, что она не главная. Мы видим, что наибольшее количество больных — это Ивано-Франковская область, сейчас подтягивается Закарпатье, Черновицкая область. Это как раз места, где больше курортов, где отдыхали люди на новогодние праздники, — сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, в Ивано-Франковской области начали бороться с новой вспышкой коронавируса. С сегодняшнего дня и до 28 февраля на Прикарпатье закрыли кафе, рестораны, кинотеатры, развлекательные центры, запретили массовые мероприятия и обучение 5−11 классов, студентов перевели на дистанционное обучение.