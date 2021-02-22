КПП и «красная зона» карантина — как борются со вспышкой COVID-19 на Прикарпатье, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n150726-kpp-i-krasnaya-zona-karantina-kak-borutsya-so-vspyshkoy-covid-19-na-prikarpate-foto.html

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Усиление карантина и установка контрольно-пропускных пунктов — так в Ивано-Франковской области начали бороться с новой вспышкой коронавируса.

С сегодняшнего дня и до 28 февраля на Прикарпатье закрыли кафе, рестораны, кинотеатры, развлекательные центры, запретили массовые мероприятия и обучение детей 5−11 классов, студентов перевели на дистанционное обучение.

Разрешена работа школ для 1−4 классов и детских садов. Общественный транспорт продолжает работу, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.

На въезде в Ивано-Франковскую область установили 16 контрольно-пропускных пунктов, где медики, полицейские и военнослужащие, спасатели контролируют соблюдение карантина в общественном транспорте, измеряют температуру у граждан и проверяют документы при необходимости. Если у кого-то обнаружат симптомы коронавируса, отвезут такого человека в медучреждение.

В области работает пять круглосуточных КПП, 11 работают в режиме с 6.00 до 21.00.

Между тем в Богородчанской центральной больнице заявили, что в медучреждении во время расширения с помощью мобильного госпиталя ГСЧС может возникнуть проблема с врачами-анестезиологами. Об этом сказал генеральный директор КНП «Богородчанская центральная больница» Иван Коляджин.

Ивано-Франковский национальный медицинский университет намерен направить в больницу студентов-интернов второго курса и добровольцев. По его словам, больницу полностью перепрофилируют за два этапа. Богородчанская больница будет работать в режиме ковидного госпиталя.

Сейчас семь больниц Прикарпатья почти на 100% заполнены больными. За прошедшие сутки в регионе подтвердили еще 515 случаев заболевания СOVID-19. Это на 85 меньше, чем за прошедшие сутки. Всего коронавирус обнаружили у 59 тыс. 923 прикарпатцев.