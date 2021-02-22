КПП і червона зона карантину — як гасять спалах COVID-19 на Прикарпатті, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n150726-kpp-i-chervona-zona-karantynu-yak-gasyat-spalah-covid-19-na-prykarpatti-foto.html

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Посилення карантину і встановлення контрольно-пропускних пунктів — так в Івано-Франківській області почали боротися з новим спалахом коронавірусу.

Від сьогоднішнього дня і до 28 лютого на Прикарпатті закрили кафе, ресторани, кінотеатри, розважальні центри, заборонили масові заходи і навчання 5−11 класів, студентів перевели на дистанційне навчання.

Дозволена робота шкіл для 1−4 класів та дитсадків. Громадський транспорт продовжує роботу, промислові ринки, невеликі магазинчики працюють з дотриманням карантинних вимог.

На в’їзді в Івано-Франківську область встановили 16 контрольно-пропускних пунктів, де медики, поліцейські і військовослужбовці, рятувальники контролюють дотримання карантину в громадському транспорті, вимірюють температуру у громадян і перевіряють документи при необхідності. Якщо у когось виявлять симптоми коронавіруса, спрямовуют таку людину в медустанову.

В області працює п’ять цілодобових КПП, 11 працюють в режимі з 6.00 до 21.00.

Тим часом у Богородчанській центральній лікарні заявили, що в медзакладі під час розширення за допомогою мобільного госпіталю ДСНС може виникнути проблема з лікарями-анестезіологами. Про це сказав генеральний директор КНП «Богородчанська центральна лікарня» Іван Коляджин.

Івано-Франківський національний медичний університет має намір спрямувати в лікарню студентів-інтернів другого курсу і добровольців. За його словами, лікарню повністю перепрофільовуватимуть у два етапи. Богородчанська лікарня працюватиме у режимі протиковідного госпіталю.

Наразі сім лікарень Прикарпаття майже на 100% заповнені хворими. За минулу добу в регіоні підтвердили ще 515 випадків захворювання на СOVID-19. Це на 85 менше, ніж за минулу добу. Всього коронавірус виявили у 59 тис. 923 прикарпатців.