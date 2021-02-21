На Прикарпатті в останні дні – спалах коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/ua/n150709-spalah-koronavirusu-na-prykarpatti-medyky-zayavlyaut-pro-nezvychno-tyajki-uskladnennya.html

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Спалах захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, який спостерігається на Прикарпатті в останні дні, супроводжується важкими ускладненнями, яких під час пандемії раніше не спостерігалося.

Про це головний лікар Городенківської лікарні Олександра Косовець повідомила в інтерв’ю виданню «Край».

Таких важких ускладнень, які спостерігаються зараз, не було впродовж усього періоду ковіду, — зазначила Косовець.

За словами Косовець, до її лікарні вперше за час пандемії поступили важкі кисневозалежні діти.

Вперше за весь період ковіду поступили важкі кисневозалежні діти, в тому числі двоє до року, — зазначила медик.

Косовець зазначає, що в цьому медзакладі станом на 20 лютого були зайняті всі наявні 120 інфекційних ліжок, а також шість реанімаційних. Крім того, були зайняті всі наявні апарати штучної вентиляції легенів.

Всі сім хворих, які перебувають у реанімаційному відділенні, важкі. Одна хвора померла, — зазначила медик.

На думку медика, вірус міг значно мутувати, оскільки є випадки, коли хворі не відчували, що мають серйозні проблеми з легенями.

Субфібрильна температура 37,1−37,2 — багато людей не звертають на неї увагу і продовжують відвідувати громадські місця без обстеження ПЛР, — зазначила Косовець.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно назвали причини спалаху COVID-19 на Прикарпатті.