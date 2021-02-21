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На Прикарпатье в последние дни – вспышка коронавируса, фото: Mohsen Atayi

Вспышка коронавируса на Прикарпатье — медики заявляют о необычно тяжелых осложнениях

21 фев 2021, 14:45
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Вспышка заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, которая наблюдается на Прикарпатье в последние дни, сопровождается тяжелыми осложнениями, которые во время пандемии раньше не наблюдалось.

Об этом главный врач Городенковской больницы Александра Косовец сообщила в интервью изданию «Край».

Таких тяжелых осложнений, наблюдаемых сейчас, не было на протяжении всего периода ковида, — подчеркнула Косовец.

По словам Косовец, в ее больницу впервые за время пандемии поступили тяжелые кислородозависимые дети.

Впервые за весь период ковида поступили тяжелые кислородозависимые дети, в том числе двое до года, — подчеркнула медик.

Косовец отмечает, что в этом медучреждении по состоянию на 20 февраля были заняты все имеющиеся 120 инфекционных коек, а также шесть реанимационных. Кроме того, были заняты все имеющиеся аппараты искусственной вентиляции легких.

Все семь больных, находящихся в реанимационном отделении, тяжелые. Одна больная умерла, — отметила медик.

По мнению медика, вирус мог значительно мутировать, поскольку есть случаи, когда больные не чувствовали, что имеют серьезные проблемы с легкими.


Субфебрильная температура 37,1−37,2 — многие люди не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР, — отметила Косовец.

Напомним, в Минздраве недавно назвали причины вспышки COVID-19 на Прикарпатье.


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