Медведчук хоче посадити Марченко у крісло президента — ЗМІ — Віктор Медведчук

https://racurs.ua/ua/n150752-medvedchuk-hoche-posadyty-marchenko-u-krislo-prezydenta-zmi.html

Ракурс

Оксана Марченко, дружина кума Путіна Віктора Медведчука, може скласти конкуренцію нардепу від ОПЗЖ Юрію Бойку на майбутніх виборах президента України від проросійських сил, які контролює Кремль.

Таку думку висловив колишній нардеп і журналіст Сергій Лещенко у Телеграм.

Наміри Оксани Марченко зайнятися політикою і вступити в ОПЗЖ найбільше напружили колег по кремлівській фракції Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. Адже Марченко може стати конкурентом Бойко на майбутніх виборах президента від проросійських сил. Через свою сітку балакучих голів Медведчук уже почав розганяти тезу, що Марченко піде на вибори президента, — написав Лещенко.

Водночас підконтрольні Медведчуку ЗМІ й так звані блогери почали публікувати «жовті» новини, у яких порівнювали прихід Марченко в українську політику з пророцтвами болгарської Ванги, прихильники якої приписують їй екстрасенсорні здібності.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.