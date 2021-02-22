Анатолій Шарій не прибув на допит в СБУ. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n150754-shariy-ne-prybuv-na-dopyt-v-sbu-u-specslujbi-vidreaguvaly.html

Ракурс

Блогер Анатолій Шарій 22 лютого не прибув на допит до Служби безпеки України.

У спецслужбі вважають, що його неявку можна трактувати, як переховування від слідства. Клопотання адвоката підозрюваного буде розглянуто та задоволено відповідно до вимог КПК України. Шарія та його захист запросили 25 лютого ознайомитися з матеріалами провадження, які слугували для повідомлення йому підозри. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Сам блогер записав відео, у якому заявив, що Служба безпеки вже начебто п’ять днів «ховається від його адвокатів, яким, мовляв, не надають відповідні документи щодо підозри». Шарій наголосив, що не може фізично прибути на допит, бо перебуває за кордоном і має статус біженця.

Як відомо, 16 лютого Анатолію Шарію СБУ повідомила про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Нагадаємо, Анатолій Шарій заявив, що його не зможуть екстрадувати до України через справу про держзраду. Також блогер виключає можливість блокування його YouTube-каналу, оскільки він не зареєстрований в Україні.