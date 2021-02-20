Гелікоптер NASA вийшов на зв’язок з Марсу. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n150691-posadka-na-mars-gelikopter-vyyshov-na-zv-yazok-z-nasa-foto.html

Ракурс

NASA отримала повідомлення від гелікоптера Ingenuity з Марсу — апарат перебуває на марсоході Perseverance, який здійснив посадку на Червоній планеті 18 лютого.

Якщо гелікоптер успішно проведе першу ніч на Марсі, де температура сягає -90°, на наступний день NASA почне зарядження батарей гелікоптера, а згодом спробує здійснити перший політ на іншій планеті, повідомили в агентстві.

Для нас особливу важливість мають два питання: заряд Ingenuity, а також підтвердження того, що база працює як задумано, обігрів відключається та електронні пристрої працюють в очікуваному інтервалі. Обидва показники, як видається, добре працюють. Після цього позитивного повідомлення ми завтра розпочинаємо зарядження батареї, — заявив Тім Кенгем, відповідальний за проект гелікоптера в лабораторії.

За планом, двокілограмовий гелікоптер відокремиться від марсохода через 30−60 днів і здійснить перший політ на іншій планеті.

Для того щоб провести переліт у розрідженій атмосфері Марсу, його лопаті крутитимуться у п‘ять разів швидше, ніж лопаті вертольота на Землі.

Нагадаємо, марсохід Perseveranc надіслав нові вражаючі знімки Марса.