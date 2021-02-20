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Ракурс
Гелікоптер NASA вийшов на зв’язок з Марсу. Фото: NASA

Посадка на Марс — гелікоптер вийшов на зв’язок з NASA (ФОТО)

20 лют 2021, 17:31
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NASA отримала повідомлення від гелікоптера Ingenuity з Марсу — апарат перебуває на марсоході Perseverance, який здійснив посадку на Червоній планеті 18 лютого.

Якщо гелікоптер успішно проведе першу ніч на Марсі, де температура сягає -90°, на наступний день NASA почне зарядження батарей гелікоптера, а згодом спробує здійснити перший політ на іншій планеті, повідомили в агентстві.

Гелікоптер NASA вийшов на зв’язок з Марсу. Фото: NASA

Для нас особливу важливість мають два питання: заряд Ingenuity, а також підтвердження того, що база працює як задумано, обігрів відключається та електронні пристрої працюють в очікуваному інтервалі. Обидва показники, як видається, добре працюють. Після цього позитивного повідомлення ми завтра розпочинаємо зарядження батареї, — заявив Тім Кенгем, відповідальний за проект гелікоптера в лабораторії.

Гелікоптер NASA вийшов на зв’язок з Марсу. Фото: NASA

За планом, двокілограмовий гелікоптер відокремиться від марсохода через 30−60 днів і здійснить перший політ на іншій планеті.


Для того щоб провести переліт у розрідженій атмосфері Марсу, його лопаті крутитимуться у п‘ять разів швидше, ніж лопаті вертольота на Землі.

Нагадаємо, марсохід Perseveranc надіслав нові вражаючі знімки Марса.

Джерело: Ракурс


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