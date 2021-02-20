NASA получила сообщение от вертолета, который находится на марсоходе. Фото: NASA

https://racurs.ua/n150691-posadka-na-mars-vertolet-vyshel-na-svyaz-s-nasa-foto.html

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NASA получила сообщение от вертолета Ingenuity с Марса — аппарат находится на марсоходе Perseverance, который совершил посадку на Красной планете 18 февраля.

Если вертолет успешно проведет первую ночь на Марсе, где температура достигает -90°, то на следующий день NASA начнет зарядки батарей вертолета, а затем попытается осуществить первый полет на другой планете, сообщили в агентстве.

Для нас особую важность имеют два вопроса: заряд Ingenuity, а также подтверждение того, что база работает как задумано, обогрев отключается и электронные устройства работают в ожидаемом интервале. Оба показателя, как представляется, хорошо работают. После этого положительного сообщения мы завтра начинаем зарядки батареи, — заявил Тим Кенгем, ответственный за проект вертолета в лаборатории.

По плану, двухкилограммовый вертолет отделится от марсохода через 30−60 дней и совершит первый полет на другой планете.

Для того чтобы провести перелет в разреженной атмосфере Марса, его лопасти крутиться в пять раз быстрее, чем лопасти вертолета на Земле.

Напомним, марсоход Perseverance прислал новые впечатляющие снимки Красной планеты.