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Онлайн-карту марсохода NASA создал украинец. Фото: NASA

Онлайн-карту марсохода NASA создал украинец (ФОТО)

22 фев 2021, 16:56
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NASA, космическое агентство, использует украинскую разработку для отображения местонахождения марсохода Perseverance.

Одно из самых приятных применений Leaflet за последнее время — карта Perseverance на поверхности Марса от NASA. Горжусь, — написал украинский разработчик Владимир Агафонкин на странице в Facebook.

Онлайн-карту марсохода NASA создал украинец. Источник: NASA

Речь идет об онлайн-карте на сайте NASA, с помощью которой можно посмотреть, где сейчас находится марсоход Perseverance.

Карту создали с помощью библиотеки Leaflet, которую написал Владимир Агафонкин.

Ранее марсоход NASA Perseverance (Настойчивость) успешно приземлился на Марсе.


Космический аппарат сел в кратере Езеро, который расположен к северу от экватора Красной планеты. Путешествие аппарата до точки назначения длилось более полугода.

Напомним, NASA получила сообщение от вертолета Ingenuity с Марса — аппарат находится на марсоходе Perseverance, который совершил посадку на Красной планете 18 февраля.

Источник: Ракурс


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