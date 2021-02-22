Новые санкции против РФ за приговор Навальному поддержали в ЕС. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/n150774-novye-sankcii-protiv-rossii-za-prigovor-navalnomu-podderjali-v-evrosouze.html

Ракурс

Новые санкции против Российской Федерации поддержали в Европейском Союзе.

Главы МИД стран Евросоюза 22 февраля достигли договоренности работать над санкциями против РФ из-за приговора политику Алексею Навальному и преследованием оппозиционных сил. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Министры иностранных дел ЕС согласились продвигать вперед работу над новыми санкциями против России после заключения оппозиционера Алексея Навального, — пишет издание.

Европейские дипломаты ближайшие недели должны определить правовые рамки и конкретный список лиц, к которым применят санкции. Новый механизм европейских санкций за нарушение прав человека, который был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничение на поездки.

Российская сторона уже отреагировала на новые санкции. Посол России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Российская Федерация будет принимать ответные меры, если ЕС пойдет на новые санкции.

Напомним, 20 февраля городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда об изменении условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Таким образом политик, которого пытались убить «Новичком», будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу «Ив Роше». Впоследствии Европейский суд по правам человека распорядился освободить Навального.