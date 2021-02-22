Нові санкції проти РФ за вирок Навальному підтримали в ЄС. Фото: glavcom.ua

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Нові санкції проти Російської Федерації підтримали у Європейському Союзі.

Глави МЗС країн Євросоюзу 22 лютого досягли домовленості працювати над санкціями проти РФ через вирок політику Олексію Навальному та переслідуванням опозиційних сил. Про це повідомило німецьке агентство DPA з посиланням на дипломатичні джерела.

Міністри закордонних справ ЄС погодились просувати вперед роботу над новими санкціями проти Росії після ув’язнення опозиціонера Олексія Навального, — пише видання.

Європейські дипломати найближчі тижні повинні визначити правові рамки та конкретний список осіб, до яких застосують санкції. Новий механізм європейських санкцій за порушення прав людини, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів і/або обмеження на поїздки.

Російська сторона вже відреагувала на нові санкції. Посол Росії при Євросоюзі Володимир Чижов заявив, що Російська Федерація вживатиме заходів у відповідь, якщо ЄС піде на нові санкції.

Нагадаємо, 20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення Симонівського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Таким чином політик, якого намагалися вбити «Новичком», відбуватиме покарання у колонії загального режиму по справі «Ів Роше». Згодом Європейський суд з прав людини розпорядився звільнити Навального.