Розмитнення "євроблях" — в СН заявили про "останню можливість" (ВІДЕО)

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Ракурс

Питання з розмитненням «євроблях» — автомобілів на єврономерах — вирішено. Так стверджують в «Слузі народу», коментуючи ухвалення в першому читанні двох нових законів.

В українців буде 180 днів, щоб розмитнити авто за дуже низькою ціною, а розрахувати вартість буде просто, враховуючи три чинники, повідомив один із авторів законопроектів № 4643-д і № 4644-д народний депутат Олександр Ковальчук.

Рада підтримала їх у першому читанні. Ковальчук стверджує, що вони «остаточно вирішують питання розмитнення автомобілів на єврономерах».

Я звертаюся до українців і кажу: «Друзі, це остання можливість. У вас буде 180 днів для того, щоб розмитнити авто за дуже низькою ціною», — заявив Ковальчук.

За його словами, калькулятор розмитнення враховуватиме тільки три чинники:

вік автомобіля;

тип двигуна;

об'єм двигуна.

Середня вартість розмитнення «євробляхи» за цією формулою складе 700−800 євро. Ковальчук розраховує на додаткові 14 млрд грн за розмитнення 500 тис. «євроблях».

До того ж ми надаємо можливість власникам «євроблях» розмитнитися за пільговими умовами або ж виїхати за межі України. І що дуже важливо — проект передбачає звільнення від відповідальності в 170 тис. грн протягом цього пільгового періоду, — розповідає Ковальчук.

На його думку, в громадських організацій «євробляхерів» немає вибору, а якщо вони не погодяться, то їх очікують штраф майданчики і конфіскації.

Мінфін розробив процедуру розмитнення за новими правилами. На це в законі передбачено два місяці. Потім почнуться 180 днів для остаточного розмитнення.

Громадяни, які захочуть ввезти автомобіль після початку дії нового закону, мусять зачекати ухвалення ще одного нормативного акту. Його в СН обіцяють виписати для розмитнення усіх авто. Ковальчук обіцяє, що платіж знижуватиметься поступово — впродовж 5−7 років.