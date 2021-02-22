Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Кадр із фільму «Сімнадцять миттєвостей весни», фото: «Правмир»

Померла радистка Кет із «Сімнадцяти миттєвостей весни» (ФОТО, ВІДЕО)

22 лют 2021, 19:38
999

Померла актриса Катерина Градова, найбільш відома за роллю радистки Кет у радянському серіалі «Сімнадцять миттєвостей весни».

Про смерть Градової сьогодні, 22 лютого, повідомив на своїй сторінці у Твіттері російський телеведучий Андрій Малахов.

Про причини її смерті не повідомляється.

На момент смерті Градовій було 74 роки. Народилася вона у 1946 році в Москві. За час акторської кар'єри зіграла в 20 театральних постановках, восьми телеспектаклях і чотирьох фільмах. Більшу частину кар'єри працювала в московському Театрі сатири.

Катерина Градова, фото: «Раньше всех»


Нагадаємо, у 2017 році після важкої хвороби у Москві на 89-му році життя помер актор Леонід Бронєвой, котрий у «Сімнадцяти миттєвостях весни» зіграв роль Мюллера.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів