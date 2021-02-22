Кадр із фільму «Сімнадцять миттєвостей весни», фото: «Правмир»

https://racurs.ua/ua/n150784-pomerla-radystka-ket-iz-simnadcyaty-myttievostey-vesny.html

Ракурс

Померла актриса Катерина Градова, найбільш відома за роллю радистки Кет у радянському серіалі «Сімнадцять миттєвостей весни».

Про смерть Градової сьогодні, 22 лютого, повідомив на своїй сторінці у Твіттері російський телеведучий Андрій Малахов.

Про причини її смерті не повідомляється.

На момент смерті Градовій було 74 роки. Народилася вона у 1946 році в Москві. За час акторської кар'єри зіграла в 20 театральних постановках, восьми телеспектаклях і чотирьох фільмах. Більшу частину кар'єри працювала в московському Театрі сатири.

Нагадаємо, у 2017 році після важкої хвороби у Москві на 89-му році життя помер актор Леонід Бронєвой, котрий у «Сімнадцяти миттєвостях весни» зіграв роль Мюллера.