58-летнего жителя Славянска приговорили к тюремному заключению, фото: Head Topics

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Ракурс

В Донецкой области к 15 годам заключения приговорен житель города Славянска, которого обвиняли в изнасиловании 19 несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

58-летнего мужчину осужден за содержание притонов, изнасилование и растление малолетних и несовершеннолетних детей, а также создание изображений порнографического характера с их участием (ч. 2 ст.149, ч. 2 и ч. 3 ст. 153, ч. 1 и ч. 2 ст. 156, ч. 3, ч. 4 и ч. 5 ст. 301, ч. 3 ст. 302, ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса).

Отмечается, что осужденный в период с 2008 по 2017 годы устроил в частном доме так называемую студию, в которой снимал видеоматериалы порнографического характера с участием детей.

Впоследствии это видео распространялось в интернете.

В месте разврата злоумышленник под угрозами расправы развращал и насиловал подростков, — отмечает пресс-служба прокуратуры.



Кроме отбытия срока тюремного заключения, осужденный также должен уплатить в пользу пострадавших 250 тыс. грн морального ущерба.

Напомним, в прошлом году киберполиция разоблачила в разных областях Украины четырех педофилов, которые развращали детей, снимали это на видео и распространяли в сети.