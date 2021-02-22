Марсоход Perseverance проведет первую видеотрансляцию

https://racurs.ua/n150787-kadry-s-krasnoy-planety-pervoe-video-s-marsohoda-perseverance-demonstriruet-nasa-translyaciya.html

Ракурс

NASA начало пресс-конференцию, в рамках которой поделится уникальными первыми видео, снятыми на Красной планете марсоходом Perseverance, который недавно прибыл на Марс.

В рамках этой пресс-конференции NASA обещает показать Марс таким, каким его еще не видели.

Американская межпланетная миссия Mars 2020 недавно добралась до Красной планеты. 18 февраля на Марс в районе кратера Эзеро успешно высадился ровер Perseverance. Также в рамках этой миссии на Марс доставлен уникальный беспилотный вертолет Ingenuity.

Планируется, что Perseverance будет исследовать Марс в течение не менее двух лет. Он будет изучать геологию и климат планеты, а также искать на ней жизнь. Также аппарат должен собрать образцы грунта Красной планеты для доставки на Землю.

Напомним, Perseverance ранее уже передал на Землю несколько цветных снимков Марса.