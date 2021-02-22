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Ракурс
Марсоход Perseverance проведет первую видеотрансляцию

Кадры с Красной планеты — первое видео с марсохода Perseverance демонстрирует NASA (ТРАНСЛЯЦИЯ)

22 фев 2021, 20:59
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NASA начало пресс-конференцию, в рамках которой поделится уникальными первыми видео, снятыми на Красной планете марсоходом Perseverance, который недавно прибыл на Марс.

В рамках этой пресс-конференции NASA обещает показать Марс таким, каким его еще не видели.

Американская межпланетная миссия Mars 2020 недавно добралась до Красной планеты. 18 февраля на Марс в районе кратера Эзеро успешно высадился ровер Perseverance. Также в рамках этой миссии на Марс доставлен уникальный беспилотный вертолет Ingenuity.


Планируется, что Perseverance будет исследовать Марс в течение не менее двух лет. Он будет изучать геологию и климат планеты, а также искать на ней жизнь. Также аппарат должен собрать образцы грунта Красной планеты для доставки на Землю.

Напомним, Perseverance ранее уже передал на Землю несколько цветных снимков Марса.

Источник: Ракурс


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