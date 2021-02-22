У Шевченківському районі Харкова посеред вулиці застрелили людину, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n150789-u-harkovi-bilya-supermarketu-zastrelyly-ludynu-ogolosheno-plan-syrena-foto.html

Ракурс

У Харкові біля одного із супермаркетів у Шевченківському районі міста сьогодні, 22 лютого, застрелили людину.

Інцидент стався на вулиці Отакара Яроша. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Зазначається, що повідомлення про звук пострілу на місці інциденту надійшло до правоохоронців о 19.40. Для затримання причетних осіб оголошено поліцейську операцію «Сирена».

Правоохоронці вже встановили особу зловмисника, зараз його розшукують. Про це під час брифінгу на місці події повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Чиж, повідомляє видання «Depo.Харків».

За його словами, загиблому було здійснено один постріл у голову. Злочинець здійснив тільки один постріл, контрольного пострілу не було.

За словами поліцейського, між потерпілим і злочинцем відбувся конфлікт, під час якого один із учасників дістав пістолет і вистрілив. Загиблий — харків’янин 1981 року народження.

Одна з версій причин убивства — конфлікт довкола грошей.

Відомості про інцидент внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).

Раніше Telegram-каналу «Непорядний Харків» повідомляв, що убитий — харківський ювелір Олександр Чепурних, власник ПП «Пантера», яке займається виробництвом та реалізацією ювелірних виробів з дорогоцінним камінням.

Водночас за інформацією джерел видання Newsroom у правоохоронних органах, підозрюваним у скоєнні цього злочину є «Олександр Ч.».

Жертва — Борис Б. 1981 року народження, він загинув від пострілу в голову. Силовики також встановили можливого підозрюваного, ним виявився 40-річний Олександр Ч., — зазначає видання.

Нагадаємо, торік у Харкові сталася масова бійка зі стріляниною між двома групами людей, під час якої була задіяна граната.