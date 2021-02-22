Українські військові зазнали втрат на Донбасі 22 лютого, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n150790-stalo-vidome-im-ya-zagyblogo-na-donbasi-viyskovogo-foto.html

Ракурс

На Донбасі сьогодні, 22 лютого, в результаті здійсненого бойовиками обстрілу з ручного протитанкового гранатомета загинув уродженець Ічнянського району старший солдат військової служби за контрактом Сергій Петраускас.

У загиблого залишилися мати, дружина, дві доньки та син. Про це повідомляється на сторінці Чернігівського обласного військового комісаріату в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що загиблий довгий час проходив військову службу за контрактом в Ічнянському районному військовому комісаріаті, а в жовтні 2020 року, після організаційно-штатних змін в установі, за власним бажанням перевівся до 72-ї ОМБр імені «Чорних Запорожців».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні внаслідок здійсненого бойовиками обстрілу позицій 72-ї бригади поблизу Авдіївки було поранено двох українських військових, один з яких помер під час надання медичної допомоги. Ворог здійснив два постріли із протитанкового гранатомета по спостережному посту бригади.