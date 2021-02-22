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Ракурс
Українські військові зазнали втрат на Донбасі 22 лютого, фото: «Новинарня»

Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі військового (ФОТО)

22 лют 2021, 22:59
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На Донбасі сьогодні, 22 лютого, в результаті здійсненого бойовиками обстрілу з ручного протитанкового гранатомета загинув уродженець Ічнянського району старший солдат військової служби за контрактом Сергій Петраускас.

У загиблого залишилися мати, дружина, дві доньки та син. Про це повідомляється на сторінці Чернігівського обласного військового комісаріату в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що загиблий довгий час проходив військову службу за контрактом в Ічнянському районному військовому комісаріаті, а в жовтні 2020 року, після організаційно-штатних змін в установі, за власним бажанням перевівся до 72-ї ОМБр імені «Чорних Запорожців».


Сергій Петраускас загинув на Донбасі, фото: Чернігівський обласний військовий комісаріат

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні внаслідок здійсненого бойовиками обстрілу позицій 72-ї бригади поблизу Авдіївки було поранено двох українських військових, один з яких помер під час надання медичної допомоги. Ворог здійснив два постріли із протитанкового гранатомета по спостережному посту бригади.

Джерело: Ракурс


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