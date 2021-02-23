Вакцину Covishield від AstraZeneca зареєстрували, її везе в Україну міністр Степанов

https://racurs.ua/ua/n150796-vakcynu-covishield-vid-astrazeneca-zareiestruvaly-yiyi-veze-v-ukrayinu-ministr-stepanov.html

Ракурс

Вакцину проти COVID-19 Covishield 22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні.

Вакцину спільно розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона призначена для екстреного застосування.

Вакцину схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Ця вакцина Oxford/AstraZeneca виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну назву Covishield. Отож, вакцина, яка сьогодні прибуває до України, офіційно зареєстрована.

В МОЗ нагадали, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п’яти робочих днів.

Раніше Київ отримав інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І-ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників.

Україна також уклала додаткові прямі контракти на постачання вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ці дні перебував в Індії, де домовлявся про нові поставки і контролював відвантаження першої партії у 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Прибуття до України літака з вакциною від COVID-19 очікується в найближчу годину. Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

Міністерство охорони здоров’я запустить кампанію вакцинації після того, як вакцина від коронавірусу буде доставлена в Україну.

Варто зазначити, що перша партія AstraZeneca обсягом 500 тис. доз буде доставлена у такі регіони: Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.

Перші щеплення зроблять медичним працівникам, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом. Це персонал COVID-стаціонарів, працівники лабораторій, мобільних бригад і екстрених бригад медичної допомоги.

На першому етапі імунізації будуть використовуватися вакцини AstraZeneca та Pfizer — її очікують в країні на початку березня.

Щеплення робитимуть мобільні медичні бригади на першому етапі вакцинації медиків і військових. Вони працюватимуть у виїзному режимі в спеціально обладнаних місцях. Надалі відкриються стаціонарні пункти щеплень при амбулаторіях і ЦПМС.

Після проходження повного курсу (2 дози з інтервалом 21−28 діб) дані про щеплення будуть вносити до єдиного реєстру вакцинованих.