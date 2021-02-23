Вакцина від коронавірусу. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n150808-persha-partiya-vakcyny-vid-koronavirusu-prybula-do-ukrayiny.html

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Вакцина від коронавірусу виробника Oxford/AstraZeneca (Covidshield) прибула в Україну. Перша партія вакцини була доставлена з виробництва Serum Institute India.

Вантаж до столичного аеропорту «Бориспіль» доставив літак Турецьких авіаліній. Про це повідомляє «Суспільне».

Повідомляється, що у першій партії надійшло 500 тис. доз вакцини від коронавірусної хвороби. Борт з вакцинами вилетів з Мумбая 22 лютого та дістався Києва із зупинкою у Стамбулі. Вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) було зареєстровано для екстреного використання в Україні 23 лютого.





Україна закупила оксфордську вакцину, яку за ліцензією виробляють в Індії, щоб допомогти країнам з низьким і середнім рівнем доходу. Вакцина Covishield вводиться внутрішньом’язово — дві дози по 0,5 міліграма з інтервалом у 28 днів.





Розробники стверджують, що ця вакцина призводить не тільки до появи антитіл проти коронавірусу, а й до появи Т-лімфоцитів, які можуть зіграти вирішальну роль у боротьбі з COVID-19.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину проти COVID-19 Covishield 22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні. Вакцину схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.