У Раді розглядають правки Зеленського у законі про конкурси на держслужбі

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Нардепи 23 лютого зібралися на позачергове пленарне засідання Верховної Ради. У порядку денному одне питання — законопроект щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями президента України від 18 лютого.

Закон № 4531 розглянуть, щоб відновити проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, а також щодо повноважень виконуючого обов’язки міністра.

Як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, через вето закону виплата зарплат шахтарів перебуває під загрозою, тому що в.о. голови Міненерго (Юрій Вітренко) не може підписати необхідні документи.

Нагадаємо, Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців. Він повернув до парламенту цей закон з власними пропозиціями.

За його словами, положення про виконання першим заступником міністра або заступниками (період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень міністра є неприйнятними.

16 лютого Верховна Рада прийняла проект закону «Про внесення змін у деякі закони України про поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби».

У Верховній Раді впевнені, що сьогодні має вистачити голосів за так звані «правки Зеленського». «РБК-Україна» повідомляло, що президент на засіданні фракції СН нібито висловив невдоволення тим, що через чинне законодавство в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко обмежений у повноваженнях.

Крім того, прогнозується підтримка СН під час голосування фракціями «Довіра» і «За майбутнє".