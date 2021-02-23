Затримання Ніка Мелія. Фото: RFE

https://racurs.ua/ua/n150806-glavu-partiyi-saakashvili-zatrymaly-u-gruziyi-podrobyci-foto-video.html

Ракурс

Лідер грузинської опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніка Мелія затриманий правоохоронцями.

Поліцейські штурмували кімнату, в якій перебував Мелія та затримали його. Під час спецоперації силовики застосували спецзасоби, в тому числі перцевий газ. Кільком прихильникам опозиції знадобилася медична допомога, в ході штурму в офісі розтрощили меблі. Про це 23 лютого повідомила грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Штурм центрального офісу найбільшої опозиційної партії Грузії почався приблизно о 7.30 за тбіліським часом. МВС закликало прихильників опозиції не заважати затриманню Ніки Мелії.

У понеділок, 22 лютого, парламент Грузії затвердив на пост прем'єр-міністра Іраклія Ґарібашвілі. Новий очільник уряду назвав Ніку Мелію «криміналом» і анонсував виконання рішення суду щодо нього.

Штурм офісу партії ЄНР та затримання її лідера вже засудили міжнародні партнери Грузії. Посол Великої Британії в Грузії Марк Клейтон заявив, що шокований тим, що відбувається і не виключив загострення ситуації. А колишній помічник заступника голови Пентагону і директор аналітичного «Центру Байдена» при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер назвав те, що відбувається «дуже важким розвитком».

Нагадаємо, восени 2020 року міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані заявила, що экс-президент Грузії та український політичний діяч Михайло Саакашвілі у грузинській в’язниці буде забезпечений найкращим харчуванням.