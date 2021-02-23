Американка. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n150805-perehvorila-na-rak-amerykanka-pryiednaietsya-do-milyonera-v-kosmichniy-misiyi-spacex-foto.html

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Космос стане реальнішим для американської жінки, яка зуміла подолати рак. Перехворіла на рак кісток Хейлі Арсено приєднається до мільярдера Джареда Ісаакмана і двох інших астронавтів-любителів в польоті на космічному кораблі компанії SpaceX.

Вона стане наймолодшим астронавтом в історії, оскільки їй всього 29 років. Про це повідомляє Assosiated Press.

Повідомляється, що дитяча онкологічна лікарня Сент-Джуд оголосила, що 29-річна асистентка лікаря відправиться в космічний політ у складі екіпажу з чотирьох осіб.



Зазначається, що жінка також буде першим астронавтом, що відправився в космос з протезом. Коли їй було 10 років, в Сент-Джуді їй зробили операцію по заміні коліна і вставили титановий стрижень в ліву стегнову кістку. Вона все ще кульгає. і іноді страждає від болів в ногах, але SpaceX допустила її до польоту. Вона буде працювати лікарем в команді.

Моя боротьба з раком дійсно підготувала мене до космічної подорожі, — заявила Арсено.

Ще два місця в екіпажі досі залишаються вакантними. Одне з них дістане переможець лотереї: кожен, хто зробить пожертву місту Сент-Джуд в лютому, має на це право. На цю мить на благодійний рахунок міста надійшло понад 9 млн дол. Друге місце дістанеться підприємцю, який використовує компанію по обробці платежів, що належить бізнесменові.

На початку лютого цього року компанія SpaceX оголосила про плани відправки першої повністю цивільної місії в космос. Екіпаж астронавтів на борту космічного корабля Dragon буде складатися з чотирьох осіб на чолі з Джаредом Ісаакманом, засновником і генеральним директором компанії з обробки платежів з Пенсільванії.

Старт космічного корабля запланований приблизно в жовтні з космодрому в Космічному центрі Кеннеді NASA, при цьому капсула буде обертатися навколо Землі від двох до чотирьох днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA обрало перших 18 астронавтів для місії на Місяць в рамках програми Artemis. Склад астронавтів програми Artemis («Артеміда») оголосив віце-президент США Майкл Пенс.