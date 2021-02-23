США внесли баржу, що будує «Північний потік-2», у новий список санкцій

https://racurs.ua/ua/n150804-ssha-vnesly-barju-scho-buduie-pivnichnyy-potik-2-u-novyy-spysok-sankciy.html

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Нові санкції США запровадили проти російського судна-трубоукладача «Фортуна», яке бере участь в будівництві газогону «Північний потік-2». Корабель і його власника — компанію «КВТ-РУС» — внесли у ще один список санкцій. Про це випливає з повідомлення на сайті американського Мінфіну.

Баржа та її власник потрапили під санкції в рамках закону про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA). 19 січня щодо «Фортуни» вже були введені обмеження, але відповідно до закону CAATSA («Про протистояння противникам Америки за допомогою санкцій»). Їх застосувала попередня американська адміністрація на чолі з Дональдом Трампом.

Закон PEESA був прийнятий в грудні 2019 року. У жовтні 2020 року Держдепартамент США випустив роз’яснення про формулювання про санкції для іноземних осіб та компаній, «які надали суду для будівництва проекту». Раніше під неї потрапляли тільки компанії, безпосередньо надали суду для будівництва газопроводу, наприклад Allseas, чиї судна припинили роботу в 2020 року після прийняття санкцій. Тепер же під санкції потрапила і робота компаній, що надають таким судам різні послуги, в тому числі модернізацію або додаткове обладнання, або ж оплачують подібні роботи.

Баржа-трубоукладач «Фортуна» увійшла в територіальні води Данії в липні минулого року після того, як Копенгаген дав дозвіл на те, щоб трубоукладальні суду з якірним позиціонуванням змогли брати участь в будівництві газогону.

До цього передбачалося, що в будівництві буде задіяний трубоукладач «Академік Черський» (належить «Газпром флоту»), який оснащений системою динамічного позиціонування.