США внесли баржу, которая строит «Северный поток-2», в новый список санкций

https://racurs.ua/n150804-ssha-vnesli-barju-kotoraya-stroit-severnyy-potok-2-v-novyy-spisok-sankciy.html

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Новые санкции США ввели против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2». Корабль и его владельца — компанию «КВТ-РУС» — внесли в еще один список санкций. Об этом следует из сообщения на сайте американского Минфина.

Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). 19 января против «Фортуны» уже были введены ограничения, но в соответствии с законом CAATSA («О противостояния противникам Америки с помощью санкций»). Их применила предыдущая американская администрация во главе с Дональдом Трампом.

Закон PEESA был принят в декабре 2019 года. В октябре 2020 года Госдепартамент США выпустил разъяснения о формулировке о санкциях для иностранных лиц и компаний, «которые предоставили судна для строительства проекта». Ранее под него попадали только компании, которые непосредственно предоставили корабли для строительства газопровода, например Allseas, чьи суда прекратили работу в 2020 год после принятия санкций. Теперь же под санкции попала и работа компаний, предоставляющих таким суднам различные услуги, в том числе модернизацию или дополнительное оборудование, или же оплачивают подобные работы.

Баржа-трубоукладчик «Фортуна» вошла в территориальные воды Дании в июле прошлого года после того, как Копенгаген дал разрешение на то, чтобы трубоукладочные суда с якорным позиционированием смогли участвовать в строительстве газопровода.

До этого предполагалось, что в строительстве будет задействован трубоукладчик «Академик Черский» (принадлежит «Газпром флоту»), который оснащен системой динамического позиционирования.