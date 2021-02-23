Американка. Фото: AP

https://racurs.ua/n150805-poborovshaya-rak-amerikanka-prisoedinitsya-k-millioneru-v-kosmicheskoy-missii-spacex-foto.html

Ракурс

Космос станет ближе для американской женщины, которая сумела побороть рак. Выжившая после рака костей Хейли Арсено присоединится к миллиардеру Джареду Исаакману и двум другим астронавтам-любителям в полете на космическом корабле компании SpaceX.

Она станет самым молодым астронавтом в истории, так как ей всего 29 лет. Об этом сообщает Assosiated Press.

Сообщается, что детская онкологическая больница Сент-Джуда объявила, что 29-летняя ассистент врача отправится в космический полет в составе экипажа из четырех человек.





Отмечается, что женщина также будет первым астронавтом, отправившимся в космос с протезом. Когда ей было 10 лет, в Сент-Джуде ей сделали операцию по замене колена и вставили титановый стержень в левую бедренную кость. Она все еще хромает и иногда страдает от болей в ногах, но SpaceX допустила ее к полету. Она будет работать врачом в команде.

Моя борьба с раком действительно подготовила меня к космическому путешествию, — заявила Арсено.

Еще два места в экипаже до сих пор остаются вакантными. Одно из них займет победитель лотереи: любой, кто сделает пожертвование городу Сент-Джуду в феврале, имеет на это право. На данный момент на благотворительный счет города поступило более 9 млн дол. Второе место достанется предпринимателю, который использует компанию по обработке платежей, принадлежащую бизнесмену.

В начале февраля этого года компания SpaceX объявила о планах отправки первой полностью гражданской миссии в космос. Экипаж астронавтов на борту космического корабля Dragon будет состоять из четырех человек во главе с Джаредом Исаакманом, основателем и генеральным директором компании по обработке платежей из Пенсильвании.

Старт космического корабля намечен примерно в октябре с космодрома в Космическом центре Кеннеди NASA, при этом капсула будет вращаться вокруг Земли от двух до четырех дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA выбрало первых 18 астронавтов для миссии на Луну в рамках программы Artemis. Состав астронавтов программы Artemis («Артемида») объявил вице-президент США Майкл Пенс.