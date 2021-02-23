Задержание Ника Мелия. Фото: RFE

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Ракурс

Лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия задержан правоохранителями.

Полицейские штурмовали комнату, в которой находился Мелия и задержали его. Во время спецоперации силовики применили спецсредства, в том числе перцовый газ. Нескольким сторонникам оппозиции понадобилась медицинская помощь, в ходе штурма в офисе разбили мебель. Об этом 23 февраля сообщила грузинская служба Радио Свобода «Эхо Кавказа».

Штурм центрального офиса крупнейшей оппозиционной партии Грузии начался примерно в 7.30 по тбилисскому времени. МВД призвало сторонников оппозиции не мешать задержанию Ники Мелии.

В понедельник, 22 февраля, парламент Грузии утвердил на пост премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Новый глава правительства назвал Нику Мелию «криминалом» и анонсировал исполнение решения суда в отношении него.

Штурм офиса партии ЕНД и задержание ее лидера уже осудили международные партнеры Грузии. Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что шокирован происходящим и не исключил обострения ситуации. А бывший помощник заместителя главы Пентагона и директор аналитического «Центра Байдена» при Пенсильванском университете Майкл Карпентер назвал происходящее «очень тяжелым развитием».

Напомним, осенью 2020 года министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила, что экс-президент Грузии и украинский политический деятель Михаил Саакашвили в грузинской тюрьме будет обеспечен наилучшим питанием.