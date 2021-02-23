В Раде рассматривают поправки Зеленского в законе о конкурсах на госслужбе

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Нардепы 23 февраля собрались на внеочередное пленарное заседание Верховной Рады. В повестке дня один вопрос — законопроект о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля.

Закон № 4531 рассмотрят, чтобы возобновить проведение конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также относительно полномочий исполняющего обязанности министра.

Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, из-за вето закона выплата зарплат шахтеров находится под угрозой, потому что и.о. главы Минэнерго (Юрий Витренко) не может подписать необходимые документы.

Напомним, Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для госслужащих. Он вернул в парламент этот закон со своими предложениями.

По его словам, положение о выполнении первым заместителем министра или заместителями (период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, является неприемлемым.

16 февраля Верховная Рада приняла проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о восстановлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы».

В Верховной Раде уверены, что в зале сегодня должно хватить голосов за так называемые «правки Зеленского». «РБК-Украина» сообщало, что президент на заседании фракции СН якобы выразил недовольство тем, что из-за действующего законодательства и.о. министра энергетики Юрий Витренко ограничен в полномочиях.

Кроме того, прогнозируется поддержка СН при голосовании фракциями «Доверие» и «За будущее».