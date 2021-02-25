Рудьковский организовал похищение бизнес-партнера – СБУ

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Служба безопасности Украины заявила о раскрытии резонансного похищения топ-менеджера частной газодобывающей компании, которое произошло еще в 2012 году.

Правоохранители имя не называют, но журналисты выяснили, что речь идет об Олеге Семинском, который сейчас является заместителем главы комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и народным депутатом от «Слуги народа». Похищение заказал его бывший бизнес-партнер, сообщают в пресс-службе СБУ.

Заказчик был народным депутатом нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи. Задокументировано, что к совершению преступления он привлек группу исполнителей, в том числе представителей «криминального мира», — сообщили в СБУ.

По данным следствия, потерпевшего держали в неволе больше трех лет, систематически пытали и требовали выплатить заказчику 200 млн долл. несуществующего долга.

В рамках расследования пяти лицам сообщили о подозрении по ст. 127 (пытки), ст. 146 (похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Накануне стало известно о том, что Печерский райсуд Киева наложил арест на акции ЧАО «Нефтегаздобыча», принадлежащие компании Salazie B.V., которую связывают с Николаем Рудьковским.Решение принято для завершения досудебного расследования дела по факту похищения Олега Семинского.

В судебном документе говорится, что, по мнению стороны обвинения, Николай Рудьковский является организатором преступления. Мотив похищения Семинского: лишение его права требования у Рудьковского документарного оформления своего пакета акций.

Николай Рудьковский был народным депутатом Украины нескольких созывов. В 2006 году избирался городским головой Чернигова, от должности которого вскоре отказался. В 2006—2007 годах работал министром транспорта и связи, в 2014-м уехал с Украины.

Весной 2018 года был задержан в Дубае миграционной службой за пересечение границы с поддельным паспортом Ирака.

В сентябре того же года политика арестовали в Москве за нападение на посольство РФ в Киеве в июне 2014 года (он бросил в здание камень).

В России Рудьковского судили и он получил два года колонии. В апреле 2020 года одиозный политик вышел из российской тюрьмы и вернулся в Украину.