Рудьковський організував викрадення бізнес-партнера – СБУ

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Служба безпеки України заявила про розкриття резонансного викрадення топ-менеджера приватної газовидобувної компанії, яке сталося ще у 2012 році.

Правоохоронці прізвище не називають, але журналісти з’ясували, що йдеться про Олега Семінського, який зараз є заступником голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та народним депутатом від «Слуги народу». Викрадення Семінського замовив його колишній бізнес-партнер, повідомляють у прес-службі СБУ.

Замовник був народним депутатом кількох скликань та очолював міністерство транспорту та зв’язку. Задокументовано, що до здійснення злочину він залучив групу виконавців, у тому числі представників «кримінального світу», — повідомили у СБУ.

За даними слідства, потерпілого тримали у неволі понад три роки, систематично катували та вимагали виплатити замовнику 200 млн дол. неіснуючого боргу.

У межах розслідування п’ятьом особам повідомлено про підозру за ст. 127 (катування), ст. 146 (викрадення людини) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Напередодні стало відомо про те, що Печерський райсуд Києва наклав арешт на акції ПрАТ «Нафтогазвидобування», що належать компанії Salazie B.V., яку пов’язують з Миколою Рудьковським.

Рішення прийнято для завершення досудового розслідування справи за фактом викрадення Олега Семінського.

В судовому документі говориться, що, на думку сторони звинувачення, Микола Рудьковський є організатором злочину. Мотив викрадення Семінського: позбавлення його права вимоги у Рудьковського документарного оформлення свого пакета акцій.

Микола Рудьковський був народним депутатом України кількох скликань. У 2006 році обирався міським головою Чернігова, від посади якого невдовзі відмовився. У 2006−2007 роках працював міністром транспорту та зв’язку, у 2014-му виїхав з України.

Навесні 2018 року був затриманий у Дубаї міграційною службою за перетин кордону із підробленим паспортом Іраку.

У вересні того ж року політика заарештували у Москві за напад на посольство РФ у Києві у червні 2014 року (він кинув у будівлю камінь).

У Росії Рудьковсього судили й він отримав два роки колонії. У квітні 2020 року одіозний політик вийшов із російської в’язниці та повернувся до України.