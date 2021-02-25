В Україні розпочалася вакцинація препаратом Covieshield, фото: Puthiyathalaimurai

https://racurs.ua/ua/n150942-indiysku-vakcynu-covieshield-v-ukrayini-zareiestruvala-firma-odnodenka-video.html

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Вакцинація від коронавірусу розпочалася в Україні 24 лютого. Для щеплень від коронавірусу наразі застосовується вакцина Covieshield, яку в Україні зареєструвала фірма «ГРЕЙС ОФ ГОД» (з англійської мови назву можна перекласти як «Милість божа»).

Ця компанія створена всього три місяці тому — 4 листопада 2020 року. Про це повідомляє телеканал «Прямий».

Згідно з даними сервісу YouControl, ця компанія зареєстрована у спальному районі Києва на лівому березі Дніпра за адресою проспект Соборності, 15, офіс 221. Керівником компанії вказаний Кумар Праанав.

Статутний капітал компанії становить 28 тис. грн.

Основною сферою діяльності компанії вказана «оптова торгівля фармацевтичними товарами», додатковими — оптова торгівля фруктами, овочами, м’ясом і м’ясними продуктами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами тощо.

Зазначається, що основним реєстратором в Україні іншої вакцини від коронавірусу — Pfizer є безпосередньо компанія-виробник.

Українська журналістка Тетяна Шустрова на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначає, що виробник Covieshield також постачає в Україну й інші медпрепарати — вакцини від кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи.

Згідно з даними реєстру лікарських засобів України — на ці препарати виробник самостійно подавав заявку на реєстрацію.

В ковідну схему на мільярди — всунули прокладку, а щоб надати їй максимальної правдоподібності — схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, — наголошує Шустрова.



Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 24 лютого, препаратом Covieshield вакциновано понад 150 осіб.