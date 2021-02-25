Брила льоду. Фото: Київ оперативний

https://racurs.ua/ua/n150941-gigantska-bryla-lodu-vpala-na-golovu-kyyanci-vona-zneprytomnila-foto.html

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У Києві місцева жителька стала жертвою величезної брили льоду, що звалилася на її голову з будівлі Київського національного лінгвістичного університету на вулиці Велика Васильківська, 73.

Наразі дівчина перебуває без свідомості. Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що свідки падіння брили намагаються надати допомогу дівчині, швидка вирушила на місце інциденту.

У поліції нагадали, що керуючі компанії у районах розчищають дахи від буруль, тому пішоходам не слід підходити близько до місць проведення робіт, які огороджені спеціальними стрічками.



Також дали пораду, як не стати жертвою бурульок. Окрім обережності та поглядів угору на дахи, треба прислуховуватись до звуків навколо: якщо зверху чути підозрілий шум, потрібно якомога швидше притиснутися до стіни будинку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що напередодні у центрі Києва на жінку впала брила льоду з даху будинку. Відомо, що жінка намагалася пройти під будинком попри огороджувальну стрічку, її шпиталізували.