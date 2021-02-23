Брила льоду впала з даху на жінку в Києві – з'явилося відео. Фото: Патрульна поліція

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У центрі Києва на жінку впала брила льоду з даху будинку — у поліції оприлюднили відео.

Інцидент стався 22 лютого на вулиці Прорізна, повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва.

Відомо, що жінка намагалася пройти під будинком попри огороджувальну стрічку, її шпиталізували.

У поліції нагадали, що керуючі компанії у районах розчищають дахи від буруль, тому пішоходам не слід підходити близько до місць проведення робіт, які огороджені спеціальними стрічками.

Також дали пораду, як не стати жертвою бурульок. Окрім обережності та поглядів угору на дахи, треба прислуховуватись до звуків навколо: якщо зверху чути підозрілий шум, потрібно якомога швидше притиснутися до стіни будинку.

За інформацією центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Києва, протягом 22 лютого зареєстровано чотири випадки травмування бурульками та льодовими брилами, що падають з дахів. Усі постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, у Києві триває очищення дахів житлових та інших будинків від буруль. Окрім спецтехніки, до справи залучили 21 бригаду альпіністів, оскільки очищення буруль із дахів багатоповерхівок потребує спеціальних навичок.