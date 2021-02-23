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Ракурс
Снігову Лесю Українку витесали в Луцьку. Фото: Facebook

Снігову Лесю Українку витесали в Луцьку (ФОТО, ВІДЕО)

23 лют 2021, 17:10
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У Луцьку барельєф із зображенням Лесі Українки та 12 персонажів з драми-феєрії «Лісова пісня» створює скульптор Іван Дацюк.

Митець ліпить образи літературних героїв та письменниці на сніговій брилі на Театральному майдані міста, пише «Суспільне».

Для роботи скульптор використовує різні лопати — кожен барельєф проходить деталізацію та точну обробку.

Коли комунальники розчищали площу, утворилася брила, тож велику кількість снігу в центрі міста митець вирішив перетворити на творчий процес.

Також він розповів, що перед початком робіт вкотре перечитав драму-феєрію та інші твори Лесі Українки.

Загалом роботу над творчим проектом митець розпочав 20 лютого, а закінчить створення композицій 24 лютого.


Нагадаємо, Зеленський доручив Кабміну та обласним адміністраціям розробити плани заходів відзначення цього року 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Святкові заходи мають відбутися 25 лютого, в день народження письменниці.

Джерело: Ракурс


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