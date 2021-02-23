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Ракурс
Снежную Лесю Украинку вытесали в Луцке. Фото: Facebook

Снежную Лесю Украинку вытесали в Луцке (ФОТО, ВИДЕО)

23 фев 2021, 17:10
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В Луцке барельеф с изображением Леси Украинки и 12 персонажей из драмы-феерии «Лесная песня» создает скульптор Иван Дацюк.

Художник лепит образы литературных героев и писательницы на снежной глыбе на Театральной площади города, пишет «Суспільне».

Для работы скульптор использует различные лопаты — каждый барельеф проходит детализацию и точную обработку.

Когда коммунальщики расчищали площадь, образовалась глыба, поэтому большое количество снега в центре города художник решил превратить в творческий процесс.

Также он рассказал, что перед началом работ еще раз перечитал драму-феерию и другие произведения Леси Украинки.

В целом работу над творческим проектом художник начал 20 февраля, а 24 февраля закончит создание композиций.


Напомним, Зеленский поручил Кабмину и областным администрациям разработать планы мероприятий празднования в этом году 150-летия со дня рождения Леси Украинки. Праздничные мероприятия должны состояться 25 февраля, в день рождения писательницы.

Источник: Ракурс


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