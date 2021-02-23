Ярославский возвращается в украинский футбол

https://racurs.ua/n150835-yaroslavskiy-vozvraschaetsya-v-ukrainskiy-futbol.html

Ракурс

Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский призвал возродить харьковский клуб.

Он написал соответствующее письмо к местной власти Харькова. Его получили и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук и председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян.

Он напомнил, что в 2025 году исполнится 100 лет со дня основания «легендарного харьковского клуба» и «обязанность патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно».

Но пока от того славного «Металлиста» осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность. Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить настоящий героический «Металлист», — написал Ярославский и пообещал «приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу».

Терехов ответил Ярославскому. Он на своей странице в Фейсбуке написал, что «договорился с Ярославским» о развитии клуба. И.о. мэра Харькова пообещал рассказать детали позже.

«Металлист» во времена Ярославского завоевал семь бронзовых наград и серебро национального первенства, проводил еврокубковые матчи и четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, построил стадион к Евро-2012 и детскую футбольную академию.

Ярославский возглавлял «Металлист» в 2005 — 2012 годах. Он — президент группы DCH (Development Construction Holding). В декабре 2012 года Ярославский продал футбольный клуб Сергею Курченко — бизнесмену из окружения семьи Виктора Януковича.

По окончании сезона 2015/16 годов «Металлист» потерял профессиональный статус из-за финансовых проблем и отказа Курченко погашать огромные долги перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом.

В декабре 2020 года фанаты «Металлиста» отпраздновали 95-летие клуба. Сейчас в Харькове есть два клуба: «Металлист 1925», который играет в Первой лиге, и «Металл» (лидер Второй лиги).