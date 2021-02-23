Ярославський повертається в український футбол

https://racurs.ua/ua/n150835-yaroslavskyy-povertaietsya-v-ukrayinskyy-futbol.html

Ракурс

Колишній президент «Металіста» Олександр Ярославський закликав відродити харківський клуб.

Він написав відповідний лист до місцевої влади Харкова. Його отримали в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов, голова Харківської обласної державної адміністрації Айна Тимчук та голова Харківської обласної ради Артур Товмасян.

Він нагадав, що у 2025 році виповниться 100 років з дня заснування «легендарного харківського клубу» і «обов'язок патріотів Харкова і Харківщини зустріти цей ювілей гідно».

Але поки від того славного «Металіста» залишилася одна назва, а створена до Євро-2012 інфраструктура приходить в непридатність. Тому я пропоную всім небайдужим землякам, уболівальникам з гарячими серцями, місцевої влади, зацікавленої в розвитку регіону, об'єднатися і відродити справжній героїчний «Металіст», — написав Ярославський і пообіцяв «докласти всіх зусиль для того, щоб повернути колишню славу».

Терехов відповів Ярославському і на своїй сторінці у Фейсбук написав, що «домовився із Ярославським» про розвиток клубу. В.о. мера Харкова пообіцяв розповісти деталі згодом.

«Металіст» за часів Ярославського здобув сім бронзових нагород і срібло національної першості, проводив єврокубкові матчі та чвертьфінал Ліги Європи УЄФА, збудував стадіон до Євро-2012 і дитячу футбольну академію.

Ярославський очолював «Металіст» у 2005 — 2012 роках. Він — президент групи DCH (Development Construction Holding). У грудні 2012 року Ярославський продав футбольний клуб Сергію Курченку — бізнесмену з оточення родини Віктора Януковича.

Після закінчення сезону 2015/16 років «Металіст» втратив професійний статус через фінансові проблеми та відмову Курченко погашати величезні борги перед футболістами, тренерським штабом і обслуговуючим персоналом.

У грудні 2020 року фанати «Металіста» відсвяткували 95-річчя клубу. Нині в Харкові є два клуби: «Металіст 1925», який грає у Першій лізі, і «Метал» (лідер Другої ліги).