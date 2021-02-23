Дві червоні та жодної зеленої — Україну поділили на карантинні зони (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150833-dvi-chervoni-ta-jodnoyi-zelenoyi-ukrayinu-podilyly-na-karantynni-zony-infografika.htmlРакурс
Карантин в Україні знову запроваджує уряд. Міністерство охорони здоров’я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину. Згідно з новим поділом жодна область країни поки що не відповідає «зеленому» рівню.
Проте у «червоній» зоні карантину опинилися одразу два регіони — Івано-Франківська та Чернівецька область. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
У «помаранчевій» зоні опинилися:
- Вінницька область;
- Житомирська область;
- Донецька область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Луганська область;
- Тернопільська область.
Решта областей України, а також Київ потрапили у «жовту» зону карантину. Адаптивний карантин набуде чинності вже завтра, 24 лютого.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні стартує вже завтра, 24 лютого. Перша партія вакцини від коронавірусу виробника AstaZeneca вже доставлена зі столичного аеропорту «Бориспіль» на склад, де проходить фасування вакцини для відправлення у регіони. Вже завтра машини з вакциною вирушать до обласних складів. Разом з вакциною доставлять шприци та бокси безпечної утилізації.