Карантинні зони. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n150833-dvi-chervoni-ta-jodnoyi-zelenoyi-ukrayinu-podilyly-na-karantynni-zony-infografika.html

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Карантин в Україні знову запроваджує уряд. Міністерство охорони здоров’я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину. Згідно з новим поділом жодна область країни поки що не відповідає «зеленому» рівню.

Проте у «червоній» зоні карантину опинилися одразу два регіони — Івано-Франківська та Чернівецька область. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У «помаранчевій» зоні опинилися:

Вінницька область;

Житомирська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Луганська область;

Тернопільська область.

Решта областей України, а також Київ потрапили у «жовту» зону карантину. Адаптивний карантин набуде чинності вже завтра, 24 лютого.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні стартує вже завтра, 24 лютого. Перша партія вакцини від коронавірусу виробника AstaZeneca вже доставлена зі столичного аеропорту «Бориспіль» на склад, де проходить фасування вакцини для відправлення у регіони. Вже завтра машини з вакциною вирушать до обласних складів. Разом з вакциною доставлять шприци та бокси безпечної утилізації.