Як працюватимуть школи під час адаптивного карантину

Школи. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150811-yak-pracuvatymut-shkoly-pid-chas-adaptyvnogo-karantynu.html

Ракурс

Адаптивний карантин, який запроваджує Кабінет міністрів з 24 лютого в Україні, встановляє «жовтий рівень» епідеміологічної небезпеки по всій країні.

Це означає, що заклади освіти продовжать роботу, але з певними обмеженнями. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

За його словами, з 24 лютого школам та учням забороняється:

відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу;

проводити в закладі масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю учнів з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів.

Він зауважив, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативи міністра охорони здоров’я. У разі встановлення на території регіону «червоного» рівня забороняється відвідувати заклади освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім дошкільнят, спеціальних закладів освіти та учнів 1−4 класів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рекомендації для закладів загальної середньої освіти щодо особливості роботи під час адаптивного карантину з 24 лютого оприлюднило 22 лютого Міністерство освіти і науки України.