Как будут работать школы во время адаптивного карантина

Школа. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150811-kak-budut-rabotat-shkoly-vo-vremya-adaptivnogo-karantina.html

Ракурс

Адаптивный карантин, который вводит Кабинет министров с 24 февраля в Украине, устанавливает «желтый уровень» эпидемиологической опасности по всей стране.

Это означает, что учебные заведения продолжат работу, но с определенными ограничениями. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

По его словам, с 24 февраля школам и ученикам запрещается:

посещать учебное заведение, если самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 проходит более 50% учащихся и персонала учреждения;

проводить в заведении массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием учащихся из более чем одной группы и в присутствии зрителей.

Он уточнил, что «красный» уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе министра здравоохранения. В случае установления на территории региона «красного» уровня запрещается посещать учебные заведения независимо от формы собственности, кроме дошкольников, специальных учебных заведений и учащихся 1−4 классов.

Напомним, ранее мы сообщали, что рекомендации для учреждений общего среднего образования об особенностях работы во время адаптивного карантина с 24 февраля обнародовало 22 февраля Министерство образования и науки Украины.