Зарегистрировать рождение ребенка через «еМалятко» смогут украинцы из ОРДЛО и Крыма

Зарегистрировать рождение ребенка можно через «єМалятко». Фото: tinylove.com

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Зарегистрировать рождение ребенка через сервис «еМалятко» смогут граждане Украины из оккупированных территорий.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 18 февраля. Разработка такого сервиса уже находится на завершающей стадии. Об этом 23 февраля сообщило Министерство юстиции на собственной странице в Facebook.

Отмечаются, что родители младенцев через это приложение получат электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. Номер документа надо внести в заявление на портале «Дия». На основании этого отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) зарегистрирует и оформит свидетельство.

Украинцам из ОРДЛО и Крыма будут доступны следующие услуги:

государственная регистрация рождения и определение происхождения ребенка;

присвоение номера налогоплательщика;

присвоение УНЗР (уникального номера записи в реестре) и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины.

В министерстве отметили, что родители младенцев смогут быстро и удобно получить свидетельство о рождении и другие государственные услуги для новорожденного.

Напомним, в приложении «Дия» с апреля увеличится количество услуг, в частности появятся электронный больничный и подпись. Сейчас на портале доступно более 40 услуг.