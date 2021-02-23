Зареєструвати народження дитини через «єМалятко» зможуть українці з ОРДЛО та Криму

Зареєструвати народження дитини можна через «єМалятко». Фото: tinylove.com

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Зареєструвати народження дитини через сервіс «єМалятко» зможуть громадяни України з окупованих територій.

Відповідна постанова була прийнята на засіданні Кабміну 18 лютого. Розробка такого сервісу вже перебуває на завершальній стадії. Про це 23 лютого повідомило Міністерство юстиції на власній сторінці у Facebook.

Зазначаються, що батьки немовлят через цей додаток отримають електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження дитини. Номер документа треба внести до заяви на порталі «Дія». На підставі цього відділ державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) зареєструє народження та оформить свідоцтво.

Українцям з ОРДЛО та Криму будуть доступні такі послуги:

державна реєстрація народження та визначення походження дитини; присвоєння номера платника податків; присвоєння УНЗР (унікального номера запису у реєстрі) та визначення належності дитини до громадянства України.



У Міністерстві наголосили, що батьки немовлят зможуть швидко та зручно отримати свідоцтво про народження та інші державні послуги для новонародженого.

Нагадаємо, у додатку «Дія» з квітня збільшиться кількість послуг, зокрема з’являться електронний лікарняний та підпис. Наразі на порталі доступно понад 40 послуг.