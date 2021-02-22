Адаптивный карантин в школах — МОН обнародовало рекомендации

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Рекомендации для учреждений общего среднего образования об особенностях работы на период адаптивного карантина с 24 февраля обнародовало 22 февраля Министерство образования и науки Украины.

С 24 февраля по 30 апреля 2021 года на всей территории страны введен адаптивный карантин. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов устанавливается «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, — говорится в сообщении пресс-службы МОН.

С 24 февраля в Украине устанавливается «желтый» уровень, согласно которому запрещается:

посещать учебные заведения учениками в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);

проводить массовые (культурные, спортивные, научные, образовательные, профессиональные тематические и другие) мероприятия с участием более одного лица на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более 50% мест в каждом отдельном зале.

В случае установления на территории региона «красного» уровня запрещается посещать учебные заведения независимо от формы собственности его учениками, помимо соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1−4 классов учреждений общего среднего образования.

МОН рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса.

В случае организации дистанционного обучения, учебное заведение должно действовать в интересах ребенка. Организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учениками, — добавили в профильном ведомстве.

В МОН добавили, что учебное заведение должно обеспечивать регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказывать им поддержку в образовательном процессе.

Напомним, в феврале Государственная служба качества образования провела очередное анонимное онлайн-опрос среди участников образовательного процесса. Результаты опроса показали значительные изменения по повышению качества смешанной и дистанционной форм обучения.