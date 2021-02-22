Адаптивний карантин в школах – МОН оприлюднило рекомендації

https://racurs.ua/ua/n150746-adaptyvnyy-karantyn-v-shkolah-mon-opryludnylo-rekomendaciyi.html

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Рекомендації для закладів загальної середньої освіти щодо особливості роботи під час адаптивного карантину з 24 лютого оприлюднило 22 лютого Міністерство освіти і науки України.

З 24 лютого до 30 квітня 2021 року на всій території країни запроваджено адаптивний карантин. Залежно від епідемічної ситуації, на території України в цілому або на території окремих регіонів встановлюється «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, — йдеться у повідомленні прес-служби МОН.

З 24 лютого в Україні встановлюється «жовтий» рівень, відповідно до якого забороняється:

відвідувати заклади освіти учнями у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

проводити масові (культурні, спортивні, наукові, освітні, професійні тематичні та інших) заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі.

У разі встановлення на території регіону «червоного» рівня забороняється відвідувати заклади освіти незалежно від форми власності її учнями, окрім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1−4 класів закладів загальної середньої освіти.

МОН рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу.

У випадку організації дистанційного навчання, заклад освіти має діяти в інтересах дитини. Організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями, — додали у профільному відомстві.

У МОН додали, що заклад освіти має забезпечувати регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надавати їм підтримку в освітньому процесі.

Нагадаємо, у лютому Державна служба якості освіти провела чергове анонімне онлайн-опитування серед учасників освітнього процесу. Результати опитування показали значні зміни щодо підвищення якості змішаної та дистанційної форм навчання.