https://racurs.ua/n150745-dreyfuuschih-na-ldine-shkolnikov-spasli-na-hersonschine-video.html

Ракурс

На Херсонщине школьников унесло от берега на отколовшейся льдине. Дети играли на берегу реки, однако внезапно часть ледового покрова откололась и льдину с детьми унесло течением.

Инцидент увидел местный житель, лодка которого был пришвартована неподалеку. Он вызвал спасателей. Соответствующее видео появилось в Facebook.

Спасательная операция завершилась успешно. Детей доставили к берегу. Они поблагодарили спасателей и побежали домой. Жена спасателя поделилась кадрами детей на льдине и призвала родителей следить за детьми.

Отметим, что с начала февраля на украинских водоемах погибли 23 человека. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что погибшие пренебрегали правилами безопасности — они выходили на лед, несмотря на резкие перепады температур.

Однако был и счастливый случай на Николаевщине. На прошлой неделе трое мальчиков провалились под лед, после чего их заметил водитель грузовика, проезжавшего мимо. Мужчина начал спасать детей самостоятельно. Далее на помощь пришли и местные жители. Обошлось без жертв. Состояние здоровья школьников удовлетворительное.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Кировоградщине 27 января спасли рыбака, который на льдине дрейфовал по акватории Кременчугского водохранилища.