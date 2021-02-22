Польша меняет правила въезда в страну на всех границах. Фото: eadaily.com

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Польша до конца недели изменит правила въезда в страну для иностранных граждан.

Попасть в страну можно будет только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Это будет обязательным как на западной, так и на южной границе страны. В случае отсутствия отрицательного теста на COVID-19, граждане обязаны будут пройти обязательный десятидневный карантин. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в эфире телеканала TVN24.

Мы думаем, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны, — заявил он.



Ранее в Польше требовали отрицательный тест на коронавирус только у граждан третьих стран. А в отношении тех, кто въезжал из стран Евросоюза обязательный карантин не применялся.

Напомним, в конце января Польша находилась в «красной» COVID-зоне, которую обновляло Министерство охраны здоровья Украины. В «красной зоне» находятся те страны, где заболеваемость на коронавирус выше, чем в Украине. Лица, приезжающие из этих стран, должны пойти на двухнедельную самоизоляцию с помощью программы «Вдома» или в течение суток сделать ПЦР-тест. Можно приехать и с готовым тестом, но он должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.