Польща змінює правила в'їзду в країну на всіх кордонах. Фото: eadaily.com

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Польща до кінця тижня змінить правила в’їзду в країну для іноземних громадян.

Потрапити до країни можна буде лише за наявності негативного тесту на коронавірус. Це буде обов’язковим як на західному, так і на південному кордоні країни. У разі відсутності негативного тесту на COVID-19, громадяни зобов’язані будуть пройти обов’язковий десятиденний карантин. Про це заявив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський в ефірі телеканалу TVN24.

Ми думаємо, щоб зробити це на поточному тижні. Ми хочемо допрацювати правила, деталі, служби повинні підготуватися, тому що це буде означати повернення до діяльності прикордонної охорони, — заявив він.



Раніше у Польщі вимагали негативний тест на коронавірус лише у громадян третіх країн. А стосовно тих, хто в’їжджав із країн Євросоюзу обов’язковий карантин не застосовувався.

Нагадаємо, наприкінці січня Польща перебувала у «червоній» COVID-зоні, яку оновлювало Міністерство охорони здоров’я України. У «червоній зоні» знаходяться ті країни, де захворюваність на коронавірус вище, ніж в Україні. Особи, які приїздять із цих країн, повинні піти на двотижневу самоізоляцію за допомогою програми «Вдома» або протягом доби зробити ПЛР-тест. Можна приїхати й з готовим тестом, але він має бути зроблений не раніше ніж за 48 годин до в’їзду в Україну.