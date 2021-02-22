Сенцов та екс-бранці Кремля створили нову платформу — деталі

https://racurs.ua/ua/n150743-sencov-ta-eks-branci-kremlya-stvoryly-novu-platformu-detali.html

Ракурс

Олег Сенцов та інші екс-бранці Кремля створили нову платформу «Звільнення в’язнів», яка займатиметься проблемами громадян України, котрих країна-агресор незаконно засудила та утримує на своїй території та в анексованому Криму.

Про це повідомив Сенцов та Ігор Гриб у Фейсбуці.

За словами політв’язнів, більш детально про мету створення платформи вони розкажуть 4 березня.

Засновники платформи Олег Сенцов, Герой України Володимир Жемчугов, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Едем Бекіров, Павло Гриб, Ахтем Чийгоз, Станіслав Асєєв, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Ігор Козловський, Євген Панов, Ільмі Умеров, Микола Семена, Ісмаїл Рамазанов, Олександр Шумков, Ігор Мовенко зроблять заяву для ЗМІ про мету і завдання платформи, шляхи звільнення в’язнів, — вказано у повідомленні.

Координатор платформи — Ігор Гриб.

Як зазначається, в заході також візьме участь очільник ПЦУ митрополит Епіфаній, представники УГКЦ та мусульман. Запрошені представники посольств.