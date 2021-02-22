У мене з МВФ немає проблем — Зеленський про невиконання програми співпраці з фондом. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на кошти Міжнародного валютного фонду (МВФ) і впевнена в їх отриманні у 2021 році.

МВФ не припинив співпрацю з Україною. Всього в програмі передбачено три транші і МВФ мав назвати дату, коли буде виділений другий транш 700 млн. Але програма не була виконана через кілька речей, зокрема в юридичному напрямку, — розповів президент на форуму «Україна 30» у понеділок, 22 лютого.

Він пояснив, що провал переговорів із Міжнародним валютним фондом стався через недоопрацювання низки законопроектів, зокрема про Вищу раду правосуддя, Національне антикорупційне бюро, Конституційний суд.

Наприклад, МВФ багато років годували обіцянками, що буде закон про Вищу раду правосуддя, а ми тепер дуже швидко маємо щось робити з ним і це непросто. А ще земельна реформа і банківський закон, я вже не говорю про боротьбу з депутатами. До того ж всі ці закони викликають суперечки в українському суспільстві. Врешті закон про ВРП ми зареєстрували, зареєстрували законопроект про НАБУ і є ще декілька економічних законів, які повинні ми прийняти на вимогу МВФ, — сказав Зеленський.

Він запевнив, що Україна отримає транш від МВФ до кінця року.

У мене немає проблем з МВФ. Я вважаю, що у нас нормальні відносини з МВФ, хоча всередині України нам ніхто не допомагає з цією темою. Навіть навпаки, багато лобістів працюють окремо з МВФ, розповідаючи, які тут проблеми і як вони їх повирішували б. Загалом немає такого питання «якщо не буде траншу». Якщо ні, то в нас завжди є план Б, план В, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 лютого місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні. Представники МВФ заявили, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.