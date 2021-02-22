У меня с МВФ нет проблем – Зеленский о невыполнении программы сотрудничества с фондом. Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на средства Международного валютного фонда (МВФ) и уверена в их получении в 2021 году.

МВФ не прекратил сотрудничество с Украиной. Всего в программе предусмотрено три транша и МВФ должен был назвать дату, когда будет выделен второй транш 700 млн. Но программа не была выполнена из-за нескольких вещей, в частности по юридическому направлению, — рассказал президент на форуме «Украина 30» в понедельник, 22 февраля.

Он объяснил, что провал переговоров с Международным валютным фондом произошел из-за недоработки ряда законопроектов, в частности о Высшем совете правосудия, Национальном антикоррупционном бюро, Конституционном суде.

Например, МВФ много лет кормили обещаниями, что будет закон о Высшем совете правосудия, а мы теперь очень быстро должны что-то сделать с ним и это непросто. А еще земельная реформа и банковский закон, я уже не говорю о борьбе с депутатами. К тому же все эти законы вызывают споры в украинском обществе. Но закон о ВСП мы зарегистрировали, зарегистрировали законопроект о НАБУ и еще несколько экономических законов, которые должны принять по требованию МВФ, — сказал Зеленский.

Он заверил, что Украина получит транш от МВФ до конца года.

У меня нет проблем с МВФ. Я считаю, что у нас нормальные отношения с МВФ, хотя внутри Украины нам никто не помогает с этой темой. Даже наоборот, много лоббистов работают отдельно с МВФ, рассказывая, какие здесь проблемы и как они их решили бы. В целом нет такого вопроса «если не будет транша». Если нет, то у нас всегда есть план Б, план В, — сказал Зеленский.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ безрезультатно завершила работу в Украине. Представители МВФ заявили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.